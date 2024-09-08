18:57, 8 сентября 2024
Фонд социального страхования отказывает в выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.
Государственная служба по вопросам труда объясняет, в каких случаях происходит отказ в страховых выплатах и предоставлении социальных услуг.
Фонд социального страхования Украины отказывает в страховых выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если имели место:
- умышленные действия, а также бездействие (сокрытие заболеваний, невыполнение предписаний и ограничений врача) потерпевшего, направленные на создание условий для наступления страхового случая;
- представление работодателем, другими органами, участвующими в установлении страхового случая, или потерпевшим Фонд заведомо ложных сведений
- совершение застрахованным умышленного преступления, повлекшее наступление страхового случая.
Также Фонд отказывает в выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.
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