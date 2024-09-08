В Румынию залетел российский шахед: в НАТО осудили, но говорят нет информации об умышленном нападении

В НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Румынии российским шахедом.

Российский шахед нарушил воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября во время атаки на Одесщину. Нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО в Альянсе назвали потенциально опасным и осудили действия рф.

Однако отметили, что у НАТО нет информации, указывающей на умышленное нападение россии на союзников Альянса.

«НАТО осуждает произошедшее этой ночью нарушение россией воздушного пространства Румынии. Хотя у нас нет информации, указывающей на умышленное нападение россии на союзников Альянса, эти действия безответственны и потенциально опасны», - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в соцсети Х.

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