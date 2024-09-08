Практика судів
  1. У світі

До Румунії залетів російський шахед: у НАТО засудили, але кажуть немає інформації про навмисний напад

16:08, 8 вересня 2024
У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Румунії російським шахедом.
До Румунії залетів російський шахед: у НАТО засудили, але кажуть немає інформації про навмисний напад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російський шахед порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня, під час атаки на Одещину. Порушення  повітряного простору країни-члена НАТО в Альянсі назвали потенційно небезпечним та засудили дії рф. 

Проте зазначили, що у НАТО немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад рф на союзників Альянсу.

«НАТО засуджує порушення росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад рф на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними», - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо особа добровільно надала слідчому телефон, це не свідчить про здобуття доказів у позапроцесуальний спосіб – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що зняття інформації з телефону було здійснене шляхом втручання у приватне спілкування, оскільки телефон було вилучено до внесення відомостей до ЄРДР й без ухвали слідчого судді.

ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені – Мін’юст

У Дніпропетровській області намагаються мобілізувати охорону табору для тримання військовополонених «Центр-3».

Парламент схвалив законопроект про грошове забезпечення військовослужбовців, які потрапили у полон чи зникли безвісти

Міноборони подало законопроект стосовно грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців, але він не містить відповідей на низку питань.

Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду