До Румунії залетів російський шахед: у НАТО засудили, але кажуть немає інформації про навмисний напад

У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Румунії російським шахедом.

Російський шахед порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня, під час атаки на Одещину. Порушення повітряного простору країни-члена НАТО в Альянсі назвали потенційно небезпечним та засудили дії рф.

Проте зазначили, що у НАТО немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад рф на союзників Альянсу.

«НАТО засуджує порушення росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад рф на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними», - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соцмережі Х.

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