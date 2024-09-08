Справи про банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд судової практики КГС ВС

Верховний Суд представив огляд судової практики КГС ВС за липень 2024 року.

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Верховний Суд поділився оглядом актуальної судової практики КГС ВС за липень 2024 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

зобов'язання банку, який перебуває у процедурі ліквідації та є кредитором боржника, з оплати грошової винагороди арбітражному керуючому;

визначення належного позивача у справах про покладення солідарної відповідальності за зобов’язаннями товариства на підставі ч. 4 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства».

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки щодо:

застосування способів захисту порушеного авторського права;

визнання дій, зокрема, органів місцевого самоврядування антиконкурентними діями.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

дійсності корпоративного договору, укладеного особою до моменту набуття нею статусу учасника ТОВ;

компетенції загальних зборів ОСББ визначати порядок сплати, перелік і розмір внесків та платежів співвласників будинку;

примусового відчуження корпоративних прав та акцій на користь держави в умовах воєнного стану.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:

наслідків підписання учасником земельних торгів документів електронним підписом, який не є кваліфікованим;

відсутності підстав для встановлення на території островів меж прибережних захисних смуг.

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