Справи про банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд судової практики КГС ВС

18:22, 8 вересня 2024
Верховний Суд представив огляд судової практики КГС ВС за липень 2024 року.
Верховний Суд поділився оглядом актуальної судової практики КГС ВС за липень 2024 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:
- зобов'язання банку, який перебуває у процедурі ліквідації та є кредитором боржника, з оплати грошової винагороди арбітражному керуючому;
- визначення належного позивача у справах про покладення солідарної відповідальності за зобов’язаннями товариства на підставі ч. 4 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства».
У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки щодо:
- застосування способів захисту порушеного авторського права;
- визнання дій, зокрема, органів місцевого самоврядування антиконкурентними діями.
У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:
- дійсності корпоративного договору, укладеного особою до моменту набуття нею статусу учасника ТОВ;
- компетенції загальних зборів ОСББ визначати порядок сплати, перелік і розмір внесків та платежів співвласників будинку;
- примусового відчуження корпоративних прав та акцій на користь держави в умовах воєнного стану.
У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:
- наслідків підписання учасником земельних торгів документів електронним підписом, який не є кваліфікованим;
- відсутності підстав для встановлення на території островів меж прибережних захисних смуг.
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