Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор судебной практики КХС ВС

Верховный Суд представил обзор судебной практики КХС ВС за июль 2024 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики КХС ВС за июль 2024 года, где отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы об:

обязательстве банка, который находится в процедуре ликвидации и является кредитором должника, по оплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему;

определении надлежащего истца по делам о возложении солидарной ответственности по обязательствам общества на основании ч. 4 ст. 50 Закона Украины "О хозяйственных обществах".

В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы по:

применению способов защиты нарушенного авторского права;

признанию действий, в частности, органов местного самоуправления антиконкурентными действиями.

В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:

действительности корпоративного договора, заключенного лицом к моменту обретения им статуса участника ООО;

компетенции общего собрания ОСМД определять порядок уплаты, перечень и размер взносов и платежей совладельцев дома;

принудительного отчуждения корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

последствий подписания участником земельных торгов документов электронной подписью, не квалифицированной;

отсутствия оснований для установки на территории островов границ прибрежных защитных полос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.