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Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор судебной практики КХС ВС

18:22, 8 сентября 2024
Верховный Суд представил обзор судебной практики КХС ВС за июль 2024 года.
Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор судебной практики КХС ВС
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Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики КХС ВС за июль 2024 года, где отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы об:

  • обязательстве банка, который находится в процедуре ликвидации и является кредитором должника, по оплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему;
  • определении надлежащего истца по делам о возложении солидарной ответственности по обязательствам общества на основании ч. 4 ст. 50 Закона Украины "О хозяйственных обществах".

В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы по:

  • применению способов защиты нарушенного авторского права;
  • признанию действий, в частности, органов местного самоуправления антиконкурентными действиями.

В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:

  • действительности корпоративного договора, заключенного лицом к моменту обретения им статуса участника ООО;
  • компетенции общего собрания ОСМД определять порядок уплаты, перечень и размер взносов и платежей совладельцев дома;
  • принудительного отчуждения корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

  • последствий подписания участником земельных торгов документов электронной подписью, не квалифицированной;
  • отсутствия оснований для установки на территории островов границ прибрежных защитных полос.

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