Дела о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор судебной практики КХС ВС

18:22, 8 сентября 2024
Верховный Суд представил обзор судебной практики КХС ВС за июль 2024 года.
Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики КХС ВС за июль 2024 года, где отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы об:
- обязательстве банка, который находится в процедуре ликвидации и является кредитором должника, по оплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему;
- определении надлежащего истца по делам о возложении солидарной ответственности по обязательствам общества на основании ч. 4 ст. 50 Закона Украины "О хозяйственных обществах".
В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы по:
- применению способов защиты нарушенного авторского права;
- признанию действий, в частности, органов местного самоуправления антиконкурентными действиями.
В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:
- действительности корпоративного договора, заключенного лицом к моменту обретения им статуса участника ООО;
- компетенции общего собрания ОСМД определять порядок уплаты, перечень и размер взносов и платежей совладельцев дома;
- принудительного отчуждения корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения.
В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:
- последствий подписания участником земельных торгов документов электронной подписью, не квалифицированной;
- отсутствия оснований для установки на территории островов границ прибрежных защитных полос.
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