На Полтавщині майже 160 га лісу повернули державі із незаконного використання підприємцями

Компанія незаконно отримала землі лісу в користування на 17 років.

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На Полтавщині у власність держави із незаконного використання повернули майже 160 га лісу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У 2012 році Решетилівська районна державна адміністрація уклала з одним із фермерських господарств договір оренди, відповідно до якого підприємство на 17 років отримало у користування майже 160 га землі лісогосподарського призначення.

Проте згодом вдалося з'ясувати, що договір сторони уклали без рішення уповноваженого органу, тобто Полтавської обласної державної адміністрації, а також із порушенням заборони щодо надання державних лісогосподарських земель приватним юридичним особам.

Крім того, до Державного земельного кадастру відповідну земельну ділянку внесли як землю сільськогосподарського призначення, а не лісового фонду.

Обласна прокуратура звернулася з позовною заявою до Господарського суду Полтавщини. Проте суд І-ї інстанції не знайшов підстав для задоволення позову. Тож згодом прокурори звернулися до Східного апеляційного господарського суду та відстояли свою позицію.

З рішенням суду апеляційної інстанції погодився і Верховний Суд після перегляду справи за касаційною скаргою товариства.

Тож майже 160 га лісу повернулися державі (в особі Полтавської ОВА) із незаконного користування.

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