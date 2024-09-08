Орбан заявив, що його «миротворча місія» щодо України ще не завершена

Віктор Орбан заявив, що після поїздок до України та рф відправив свій «мирний план» лідерам ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про продовження своєї ініціативи "миротворчої місії", яка має на меті "запобігти загостренню" повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це він сказав журналістам перед участю в заході в місті Кьоче на заході Угорщини.

Орбан повідомив, що після своїх поїздок до України та рф він передав європейським лідерам свій "мирний план".

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", – вважає Орбан.

Угорський прем’єр сказав, що його "миротворча місія ще не закінчена".

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – запевнив Орбан.

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