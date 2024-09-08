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Праця осіб з інвалідністю: які обов'язки роботодавця

20:12, 8 вересня 2024
Роботодавець має: виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Праця осіб з інвалідністю: які обов'язки роботодавця
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Державна служба з питань праці пояснює, які обов’язки роботодавця при працевлаштуванні осіб з інвалідністю.

Роботодавець при працевлаштуванні осіб з інвалідністю має:

  • виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця;
  • створити для осіб з інвалідністю умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
  • забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
  • надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.

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