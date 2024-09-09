Если не будет новых обстрелов, то в ближайшее время отключений света не будет, - депутат Сергей Нагорняк

По словам депутата, сейчас в энергосистеме нет дефицита.

В Украине по состоянию на 9 сентября в энергосистеме нет дефицита, поэтому если не будет новых обстрелов, то в ближайшее время отключений света не будет. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

Депутат отметил, что 26 августа было повреждено большое количество малого и большого оборудования, поэтому действовали ограничения света. Потребовалось две недели, чтобы починить подстанции.

"Все эти две недели продолжались менее массированные атаки. Фактически в выходные и сегодня мы проходим без отключений. Я надеюсь, что в ближайшее время будет без отключений", - сказал он.

Напомним, что 9 сентября в Украине не будет отключений света, но энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Ранее киевлянам объяснили, почему в белой зоне свет появляется с опозданием.

Также сообщалось, что зимой возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки.

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