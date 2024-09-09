На берегах Одесской области обнаружили мертвых дельфинов

На побережье Одесщины нашли мертвых дельфинов.

На побережье Национального природного парка «Тузловские лиманы», который находится в Одесской области, вынесло детеныша дельфина белобокого. Также рядом с нацпарком, в Грибовке, нашли мертвого дельфина афалина.

Об этом рассказал доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

Ученый отметил, причиной их гибели могут быть гидролокаторы или сонары. В результате их использования на российских кораблях создаются мощные волны, негативно влияющие на здоровье животных. Дельфины попадают в зону облучения навигационных устройств судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают акустическую травму.

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При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". "Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы», – рассказал ученый.

Также такие дельфины не могут добыть рыбу и быстро истощаются. Животные теряют иммунитет и начинают болеть.

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