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Загрязнение воды в реках Сейм и Десна: Киевводоканал скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости

09:54, 9 сентября 2024
В Киевводоканале подчеркнули, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем.
Загрязнение воды в реках Сейм и Десна: Киевводоканал скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости
Источник фото: Freepik
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Специалисты Киевводоканала постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. В случае ухудшения показателей в Десне, технологический процесс водоподготовки будет немедленно скорректирован. При необходимости, сообщили в водно-коммунальном предприятии, специалисты применят соответствующие реагенты, чтобы обеспечить надлежащий уровень очистки и безопасности воды для потребителей.

В Киевводоканале подчеркнули, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем.

«Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет», - отметили там.

Так, сообщается, что Киевводоканал вместе с государственными службами постоянно проводит мониторинг качества воды в реке Десна, в случае каких-либо угроз будут приняты все необходимые меры.

В Министерстве окружающей среды успокаивают – движение загрязнения из Сейма и Десны замедляется в направлении столицы, пятно загрязнения уже распыляется, а ситуация – под контролем.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

По данным Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, на сегодняшний день качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода, а превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружили.

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