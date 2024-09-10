Загрязнение Сейма – результат сброса нечистот с российского сахарного завода, – Шмыгаль

Органические отходы из Теткино вызвали проблемы с экологией и массовый мор рыбы в реках Сейм и Десна.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что загрязнение реки Сейм стало результатом сброса нечистот с сахарного завода в российском городе Теткино. Во время пресс-конференции он рассказал, что сброс органических отходов привел к снижению уровня кислорода в воде и массовому мору рыбы.

Шмыгаль объяснил, что для таких ситуаций существуют определенные процедуры реагирования. Сейчас идет процесс очистки загрязненного участка реки, а мертвая рыба уже убрана из воды.

«Мы понимаем, что вещества органические, они вызывают загрязнение. Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления там где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется», - отметил премьер.

Он также заверил, что загрязнение не несет угрозы для здоровья людей или водозаборов, в частности для Чернигова на реке Десна и Киева на Днепре. «Меры борьбы по очистке активным илом происходят» - добавил Шмыгаль.

Напомним, секретарь Черниговского городского совета сообщил, что загрязненная вода из реки Сейм, которая протекает по России и впадает в реку Десна, в воскресенье должна была дойти до Чернигова. Впоследствии в Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы.

Минприроды предостерегает, что загрязненная вода может достичь Киевщины 14-16 сентября.

Киевводоканал заявил, что скорректирует процесс водоподготовки в случае необходимости.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

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