У Києві невідомі побили митрополита ПЦУ, який також є військовим ЗСУ

Троє невідомих напали на митрополита Климента біля Михайлівського монастиря.

У Києві троє невідомих напали на митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який також є військовослужбовцем Збройних Сил України. Інцидент стався біля Михайлівського монастиря пізно ввечері. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передаючи слова самого митрополита.

Климент розповів, що прибув до Києва на запрошення «Кримської Платформи».

«Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: «Владико, благословіть!». Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження», – про це розповів Цаплієнко зі слів Климента.

Поліція Києва оперативно відреагувала на подію, зареєструвала подію та відкрила кримінальну справу. Слідчо-оперативна група працює на місці, спілкуючись із постраждалим і з’ясовуючи всі обставини нападу. Інформацію про інцидент було виявлено під час моніторингу соціальних мереж.

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