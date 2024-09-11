В Киеве неизвестные избили митрополита ПЦУ, который также является военным ВСУ

Трое неизвестных напали на митрополита Климента возле Михайловского монастыря.

В Киеве трое неизвестных напали на митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Инцидент произошел возле Михайловского монастыря поздно вечером. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передавая слова самого митрополита.

Климент рассказал, что прибыл в Киев по приглашению «Крымской Платформы».

«Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека возле монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: «Владыка, благословите!». Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения», - об этом рассказал Цаплиенко со слов Климента.

Полиция Киева оперативно отреагировала на происшествие, зарегистрировала событие и открыла уголовное дело. Следственно-оперативная группа работает на месте, общаясь с пострадавшим и выясняя все обстоятельства нападения. Информация об инциденте была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.

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