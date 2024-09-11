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В Киеве полиция проводит проверку по факту унижения подростка в столичной школе

17:52, 11 сентября 2024
В соцсети попало видео, на котором было снято как подростки, заставляют мальчика убирать в туалете и снимают это на телефон.
В Киеве полиция проводит проверку по факту унижения подростка в столичной школе
Иллюстрационное изображение
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Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором было снято, как в образовательном заведении подростки заставляют мальчика убирать в туалете и снимают это на телефон. Впоследствии это видео стало достоянием социальных сетей. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как отмечается, в школе находятся сотрудники ювенальной превенции Голосеевского управления полиции.

«Все участники события установлены. Полицейские совместно с администрацией учебного заведения общаются с родителями участников события и устанавливают все обстоятельства», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что решается вопрос о правовой квалификации события.

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