В Высшем совете правосудия ищут взрывчатку – поступило сообщение о заминировании

Начало работы заседаний Дисциплинарных палат Совета отложили.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В помещении Высшего совета правосудие ищут взрывчатку. Как сообщили в ВСП, утром 11 сентября 2024 поступило сообщение о заминировании помещения Высшего совета правосудия.

Следовательно, в ВСП сообщили, что вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Проведена эвакуация работников и посетителей ВСП.

«Начало работы заседаний Дисциплинарных палат Совета отложено. О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно», - отметили в Совете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.