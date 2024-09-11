У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

Початок роботи засідань Дисциплінарних палат Ради відклали.

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У приміщенні Вищої ради правосуддя шукають вибухівку. Як повідомили у ВРП, зранку 11 вересня 2024 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Вищої ради правосуддя.

Відтак, у ВРП повідомили, що змушені тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП.

«Початок роботи засідань Дисциплінарних палат Ради відкладено. Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково», - зазначили у Раді.

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