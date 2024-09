Президент Литви та прем'єрка Латвії прибули до Києва

В Україну прибули президент Литви Гітанас Науседа та прем’єр-міністрка Латвії Евіка Сіліна. Візит спрямований на демонстрацію солідарності з українським народом у цей непростий час.

Президент Литви поділився повідомленням у соціальній мережі X та розповів, що зустрінеться з «дорогим другом» Президентом України Володимиром Зеленським. А також наголосив на важливості продовження підтримки України.

«Надання військової та економічної підтримки Україні є критично важливим для оборони її суверенітету і територіальної цілісності», – заявив Науседа, підкреслюючи роль Литви в підтримці України на міжнародній арені.

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліна також висловила свою непохитну підтримку. «Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!», – написала Сіліна у своєму ранковому повідомленні з Києва.

Очікується, що під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським сторони обговорять подальші кроки співпраці, зокрема в контексті військової та економічної допомоги Україні.

