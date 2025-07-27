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Вдарив ножем знайомого під час сварки: на Закарпатті переглянули вирок чоловіку за умисне вбивство

08:14, 27 липня 2025
Сторона захисту просила направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд.
Вдарив ножем знайомого під час сварки: на Закарпатті переглянули вирок чоловіку за умисне вбивство
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Закарпатський апеляційний суд розглянув скарги обвинуваченого у вбивстві та його адвокатів. Вони оскаржували рішення суду першої інстанції, який визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та засудив його до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба суду.

Встановлено, що 11 серпня 2017 року обвинувачений, мешканець м. Ужгород, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на кухні у помешканні свого знайомого, під час раптово виниклого конфлікту на ґрунті неприязних відносин наніс останньому один удар ножем у ліву частину грудної клітки. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер на місці події.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок проникаючого ножового поранення грудної клітки зліва з ушкодженням легеневої артерії та серця, що супроводжувалося гострою крововтратою.

Згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи, на руків’ї ножа (знаряддя вбивства) виявлено епітеліальні клітини обвинуваченого, а на його шортах і футболці — сліди крові потерпілого.

Обвинувачений не визнав свою вину ані під час розгляду справи в суді першої інстанції, ані в апеляційній інстанції.

В апеляційній скарзі один із захисників просив скасувати вирок суду першої інстанції та направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Інший адвокат клопотав про скасування вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 5 вересня 2022 року та закриття кримінального провадження у зв’язку з недоведеністю вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Закарпатський апеляційний суд залишив апеляційні скарги обвинуваченого та його захисників без задоволення, а вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області — без змін.

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