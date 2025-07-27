Ударил ножом знакомого во время ссоры: на Закарпатье пересмотрели приговор мужчине за умышленное убийство

Сторона защиты просила направить уголовное производство на новое судебное разбирательство.

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Закарпатский апелляционный суд рассмотрел жалобы обвиняемого в убийстве и его адвокатах. Они обжаловали решение суда первой инстанции, который признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что 11 августа 2017 года житель г. Ужгород в состоянии алкогольного опьянения на кухне в доме своего знакомого, во время внезапно возникшего конфликта на почве неприязненных отношений нанес последнему один удар ножом в левую часть грудной клетки. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ножевого ранения грудной клетки слева с повреждением легочной артерии и сердца, что сопровождалось острой кровопотерей.

Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, на рукоятке ножа (орудия убийства) обнаружены эпителиальные клетки обвиняемого, а на его шортах и футболке следы крови потерпевшего.

Обвиняемый не признал свою вину ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в апелляционной инстанции.

В апелляционной жалобе один из защитников просил отменить приговор первого инстанции и направить уголовное производство на новое судебное разбирательство.

Другой адвокат ходатайствовал об отмене приговора Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 5 сентября 2022 и закрытии уголовного производства в связи с недоказанностью вины обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Закарпатский апелляционный суд оставил апелляционные жалобы обвиняемого и его защитников без удовлетворения, а приговор Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области - без изменений.

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