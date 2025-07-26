Сейчас такой момент, когда нужно нажать на РФ так, чтобы в следующем году войны не было, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции должны забрать российский потенциал.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о докладах разведок, свидетельствующих об эффективности санкций против России и ощутимых экономических потерях.

"Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - сказал Президент.

Также Зеленский рассказал о разговоре с ГУР. Он отметил, что украинская дипломатия продолжает ежедневно работать.

Президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны более активно привлечь внешнее финансирование на дроны.

Кроме того, он призвал членов правительства тщательно контролировать выполнение всех достигнутых договоренностей с иностранными союзниками.

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