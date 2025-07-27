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Предоставление отпусков работникам с инвалидностью: какие нюансы следует знать

07:36, 27 июля 2025
Лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Предоставление отпусков работникам с инвалидностью: какие нюансы следует знать
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Государственная служба по вопросам труда объясняет особенности предоставления и продолжительность основного ежегодного отпуска, предоставляемого лицам с инвалидностью.

В отличие от обычных работников, работники с инвалидностью, недавно устроившиеся на работу и еще не отработавшие первые шесть месяцев на предприятии, могут воспользоваться своим правом уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности еще до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы на этом предприятии.

Работники с инвалидностью, уже длительное время работающие на предприятии, по своему желанию имеют право уйти в ежегодный отпуск в удобное для них время (ст. 10 Закона Украины «Об отпусках»).

Согласно статье 6 указанного Закона продолжительность ежегодного основного отпуска для работников с инвалидностью составляет: для I и II групп – 30 календарных дней, для III группы – 26 календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке лицам с инвалидностью III группы – продолжительностью до 30 календарных дней в год, лицам с инвалидностью I и II групп – длительностью до 60 календарных дней в год.

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Гоструда отпуск

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