Надання відпусток працівникам з інвалідністю: які нюанси слід знати

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів.

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Державна служба з питань праці пояснює особливості надання та тривалість основної щорічної відпустки, що надається особам з інвалідністю.

На відміну від звичайних працівників, працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві.

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить: для I і II груп – 30 календарних днів, для III групи – 26 календарних днів.

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку особам з інвалідністю III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно, особам з інвалідністю I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно.

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