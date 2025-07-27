Хотів зробити фото на вагоні: на Рівненщині підліток отримав удар струмом у 27 тисяч вольт

Хлопець заліз на дах вагона та отримав удар струмом.

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У селі Городок на Рівненщині 14-річного підлітка вдарило струмом, коли він виліз на вантажний вагон, щоб зробити фото. Про це повідомляє пресслужба поліції.

азом з двома однокласниками хлопець катався на велосипеді. Проїжджаючи повз потяг, він передав телефон другу й попри застереження заліз на дах вагона. Щойно підняв руки — його вдарило струмом високої напруги, 27 тисяч вольтів.

На звук вибуху миттєво відреагували працівники залізниці та викликали швидку. Постраждалий зумів самостійно спуститися на землю та залишався при тямі до приїзду лікарів.

Наразі хлопець перебуває у реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний.

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