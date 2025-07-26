Зеленський змінив правила Шевченківської премії: кількість номінацій збільшилася до 13

Зеленський підписав указ щодо оновлення правил вручення Шевченківської премії, дозволивши щороку нагороджувати до 13 лауреатів у розширених номінаціях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Відтепер премію вручатимуть у 13 номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки.

Згідно з указом, щорічно будуть присуджуватися до 13 національних премій за наступними номінаціями:

«Проза»;

«Поезія»;

«Літературознавство і мистецтвознавство»;

«Публіцистика і журналістика»;

«Музичне мистецтво»;

«Концертно-виконавське мистецтво»;

«Театральне мистецтво»;

«Кіномистецтво»;

«Візуальні мистецтва»;

«Фотомистецтво»;

«Декоративно-прикладне мистецтво»;

«Дизайн» (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

«Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів».

В указі зазначено, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі. На здобуття національної премії в номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту, який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище, за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. Також на здобуття національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги.

Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.