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Зеленський змінив правила Шевченківської премії: кількість номінацій збільшилася до 13

20:44, 26 липня 2025
Зеленський підписав указ щодо оновлення правил вручення Шевченківської премії, дозволивши щороку нагороджувати до 13 лауреатів у розширених номінаціях.
Зеленський змінив правила Шевченківської премії: кількість номінацій збільшилася до 13
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Відтепер премію вручатимуть у 13 номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки.

Згідно з указом, щорічно будуть присуджуватися до 13 національних премій за наступними номінаціями:

  • «Проза»;
  • «Поезія»;
  • «Літературознавство і мистецтвознавство»;
  • «Публіцистика і журналістика»;
  • «Музичне мистецтво»;
  • «Концертно-виконавське мистецтво»;
  • «Театральне мистецтво»;
  • «Кіномистецтво»;
  • «Візуальні мистецтва»;
  • «Фотомистецтво»;
  • «Декоративно-прикладне мистецтво»;
  • «Дизайн» (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
  • «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів».

В указі зазначено, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі. На здобуття національної премії в номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту, який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище, за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. Також на здобуття національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги.

Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.

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указ Володимир Зеленський

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