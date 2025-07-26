Зеленський змінив правила Шевченківської премії: кількість номінацій збільшилася до 13

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка.
Відтепер премію вручатимуть у 13 номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки.
Згідно з указом, щорічно будуть присуджуватися до 13 національних премій за наступними номінаціями:
В указі зазначено, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі. На здобуття національної премії в номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» висувається безпосередній автор культурно-мистецького проєкту, який був реалізований як змістовне і цілісне культурне явище, за умови, що цей проєкт є результатом творчої праці автора. Також на здобуття національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги.
Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.
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