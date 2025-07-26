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Зеленский изменил правила Шевченковской премии: количество номинаций увеличилось до 13

20:44, 26 июля 2025
Зеленский подписал указ об обновлении правил вручения Шевченковской премии, разрешив ежегодно награждать до 13 лауреатов в расширенных номинациях.
Зеленский изменил правила Шевченковской премии: количество номинаций увеличилось до 13
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Отныне премия будет вручаться в 13 номинациях, в том числе появились новые направления.

Согласно указу, ежегодно будут присуждаться до 13 национальных премий в следующих номинациях:

«Проза»;

«Поэзия»;

«Литературоведение и искусствоведение»;

«Публицистика и журналистика»;

«Музыкальное искусство»;

«Концертно-исполнительское искусство»;

«Театральное искусство»;

«Кинематограф»;

«Визуальные искусства»;

«Фотографическое искусство»;

«Декоративно-прикладное искусство»;

«Дизайн» (по видам, определённым Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);

«Творческое кураторство культурно-художественных проектов».

В указе указано, что на соискание премии могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные в течение последних пяти лет, но не позже чем за полгода до подачи заявки. На соискание национальной премии в номинации «Творческое кураторство культурно-художественных проектов» выдвигается непосредственный автор культурного проекта, реализованного как содержательное и целостное культурное явление, при условии, что этот проект является результатом его творческой деятельности.

Также на соискание премии не могут выдвигаться монографические научные исследования, учебники, пособия и альбомы-каталоги.Зеленский также подписал указ, поручив Кабинету Министров подготовить

план мероприятий по празднованию 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Речь идёт о целом ряде культурных, торжественных и информационных мероприятий.

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указ Владимир Зеленский

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