Зеленский изменил правила Шевченковской премии: количество номинаций увеличилось до 13

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Отныне премия будет вручаться в 13 номинациях, в том числе появились новые направления.
Согласно указу, ежегодно будут присуждаться до 13 национальных премий в следующих номинациях:
«Проза»;
«Поэзия»;
«Литературоведение и искусствоведение»;
«Публицистика и журналистика»;
«Музыкальное искусство»;
«Концертно-исполнительское искусство»;
«Театральное искусство»;
«Кинематограф»;
«Визуальные искусства»;
«Фотографическое искусство»;
«Декоративно-прикладное искусство»;
«Дизайн» (по видам, определённым Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);
«Творческое кураторство культурно-художественных проектов».
В указе указано, что на соискание премии могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные в течение последних пяти лет, но не позже чем за полгода до подачи заявки. На соискание национальной премии в номинации «Творческое кураторство культурно-художественных проектов» выдвигается непосредственный автор культурного проекта, реализованного как содержательное и целостное культурное явление, при условии, что этот проект является результатом его творческой деятельности.
Также на соискание премии не могут выдвигаться монографические научные исследования, учебники, пособия и альбомы-каталоги.Зеленский также подписал указ, поручив Кабинету Министров подготовить
план мероприятий по празднованию 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Речь идёт о целом ряде культурных, торжественных и информационных мероприятий.
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