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Украинцам уточнили, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам

07:00, 27 июля 2025
Пенсия медицинским работникам за выслугу лет назначается только после увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.
Украинцам уточнили, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам
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Пенсионный фонд объясняет, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам.

Сотрудники учреждений здравоохранения имеют право на пенсию за выслугу лет — при условии, что они накопили необходимый специальный стаж. Условия назначения и порядок исчисления пенсии определены Законом Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении».

Право на такой вид пенсии имеют врачи и средний медицинский персонал (независимо от наименования должностей) независимо от возраста, но при наличии специального стажа работы по Перечню учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным постановлением КМУ от 04.19:19.

  • не менее 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015;
  • 25 лет 6 месяцев – по состоянию на 1 января 2016;
  • 26 лет 6 месяцев – на 11 октября 2017 года.

Форма собственности заведения не имеет значения — медик может работать как в государственной, так и в частной клинике, если его должность входит в утвержденный Перечень.

До 1 января 2004 года работа в инфекционных, психиатрических, патологоанатомических, реанимационных и противочумных учреждениях, а также в отделениях, где лечили ВИЧ/СПИД, засчитывается в двойном размере.

Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с должности. Если медработник снова устраивается на такую работу, выплата пенсии прекращается на период трудоустройства и возобновляется после увольнения.

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