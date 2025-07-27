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Українцям уточнили, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам

07:00, 27 липня 2025
Пенсія медичним працівникам за вислугу років призначається лише після звільнення з роботи, яка дає право на цей вид пенсії.
Українцям уточнили, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам
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Пенсійний фонд пояснює, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам. 

Працівники закладів охорони здоров’я мають право на пенсію за вислугу років — за умови, що вони накопичили необхідний спеціальний стаж. Умови призначення та порядок обчислення пенсії визначено Законом України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення».

Право на такий вид пенсії мають лікарі і середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального  захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 № 909, а саме:

  • не менше 25 років станом на 1 квітня 2015 року;
  • 25 років 6 місяців – станом на 1 січня 2016 року;
  • 26 років 6 місяців – станом на 11 жовтня 2017 року.

Форма власності закладу не має значення — медик може працювати як у державній, так і в приватній клініці, якщо його посада входить до затвердженого Переліку.

До 1 січня 2004 року робота в інфекційних, психіатричних, патолого-анатомічних, реанімаційних та протичумних закладах, а також у відділеннях, де лікували ВІЛ/СНІД, зараховується в подвійному розмірі.

Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з відповідної посади. Якщо медпрацівник знову влаштовується на таку роботу, виплата пенсії припиняється на період працевлаштування і відновлюється після звільнення.

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