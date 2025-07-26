Трамп повідомив, що Камбоджа і Таїланд прагнуть скоріше припинити вогонь

Дональд Трамп розповів, що США ведуть торговельні переговори з обома країнами, але укладати угод із ними не будуть у разі продовження війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Камбоджа й Таїланд висловили готовність до припинення вогню.

Він повідомив про результати сьогоднішньої телефонної дипломатії. За його словами, обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру, а також повернутися до торгових перемовин із США. За його словами, США ведуть торговельні переговори з обома країнами, але укладати угод із ними не будуть у разі продовження війни

"Я щойно мав дуже хорошу телефонну розмову з прем’єр-міністром Камбоджі і повідомив його про свої обговорення з Таїландом та його виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру. Вони також хочуть повернутися до "торгового столу" зі Сполученими Штатами, що ми вважаємо недоречним, доки не припиняться бойові дії. Вони погодилися негайно зустрітися і швидко напрацювати умови припинення вогню і, зрештою, миру! Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу й багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть жити в злагоді ще багато років. Коли все завершиться і мир буде досягнуто, я з нетерпінням чекаю на укладення торгових угод з обома країнами!", - повідомив Трамп у своїй соцмережі.

Нагадаємо, що на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися збройні сутички — військові відкрили вогонь одне по одному. Внаслідок обстрілів загинули люди, сторони обмінюються звинуваченнями у провокації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.