Хотел сделать фото на вагоне: в Ровенской области подросток получил удар током в 27 тысяч вольт

Подросток забрался на крышу вагона и получил удар током.

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В селе Городок в Ровенской области 14-летнего подростка ударило током, когда он вылез на грузовой вагон, чтобы сделать фото. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

азом с двумя одноклассниками парень катался на велосипеде. Проезжая мимо поезда, он передал телефон другу и, несмотря на оговорку, залез на крышу вагона. Только поднял руки — его ударило током высокого напряжения, 27 тысяч вольт.

На звук взрыва мгновенно отреагировали работники железной дороги и вызвали скорую. Пострадавший сумел самостоятельно спуститься на землю и оставался в сознании до приезда врачей.

Пока парень находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное.

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