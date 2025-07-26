Зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ так, щоб наступного року війни не було, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що санкції мають забрати російський потенціал.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про доповіді розвідок, які свідчать про ефективність санкцій проти Росії і відчутні економічні втрати.

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію - натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - сказав Президент.

Також Зеленський розповів про розмову з ГУР. Він зазначив, що українська дипломатія продовжує щоденно працювати.

Президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони.

Крім того, він закликав урядовців ретельно контролювати виконання всіх досягнутих домовленостей з іноземними союзниками.

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