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Зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ так, щоб наступного року війни не було, — Зеленський

21:39, 26 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що санкції мають забрати російський потенціал.
Зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ так, щоб наступного року війни не було, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про доповіді розвідок, які свідчать про ефективність санкцій проти Росії і відчутні економічні втрати. 

"Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію - натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - сказав Президент. 

Також Зеленський розповів про розмову з ГУР. Він зазначив, що українська дипломатія продовжує щоденно працювати. 

Президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. 

Крім того, він закликав урядовців ретельно контролювати виконання всіх досягнутих домовленостей з іноземними союзниками.

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Володимир Зеленський

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