QR-код у фіскальному чеку — податківці пояснили, коли він не обов’язковий

Стало відомо, чи обов’язково повинен бути наявним QR-код у фіскальному чеку для РРО, версії програмного забезпечення яких не можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснило, чи обов’язково повинен бути наявним QR-код у фіскальному чеку для РРО, версії програмного забезпечення яких не можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями та п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та доповненнями QR-код є обов’язковим реквізитом фіскального чека.

Поряд із цим відповідно до вимог абзацу третього ст. 12 Закону № 265 не підлягають виключенню з Державного реєстру РРО моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких РРО, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з Реєстру РРО не може становити менше семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання РРО.

Водночас, у разі неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, такі РРО можуть використовуватись суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення Реєстру РРО, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини Реєстру РРО як таких, що не дозволені до первинної реєстрації.

Отже, QR-код у фіскальному чеку не зазначається лише у випадку неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО. В свою чергу такі РРО можуть використовуватись лише до закінчення строку їх служби, який було вказано в експлуатаційній документації. Строк служби РРО встановлюється виробником (постачальником), який гарантує працездатність таких РРО протягом зазначеного терміну.

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