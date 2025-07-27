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QR-код в фискальном чеке — налоговики объяснили, когда он не обязателен

09:44, 27 июля 2025
Стало известно, обязательно ли должен быть QR-код в фискальном чеке для РРО, версии программного обеспечения которых не могут быть доработаны их производителями.
QR-код в фискальном чеке — налоговики объяснили, когда он не обязателен
Фото иллюстративное
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Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, обязателен ли QR-код в фискальном чеке для РРО, программное обеспечение которых не может быть доработано их производителями.

Согласно п. 2 ст. 3 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, а также п. 2 разд. II Положения о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13 с изменениями и дополнениями, QR-код является обязательным реквизитом фискального чека.

В то же время, согласно требованиям третьего абзаца ст. 12 Закона № 265, не подлежат исключению из Государственного реестра РРО модели регистраторов расчетных операций, которые ранее прошли первичную регистрацию и используются субъектом хозяйствования до окончания срока их службы (срока, в течение которого производитель (поставщик) гарантирует работоспособность таких РРО, включая комплектующие изделия и их составные части, сохранность информации в фискальной памяти, при условии соблюдения пользователем требований эксплуатационной документации). Срок между первичной регистрацией РРО и датой их исключения из Реестра РРО не может составлять менее семи лет. В случае изменения законодательных требований к использованию РРО производитель (поставщик) обязан, при наличии технической возможности, осуществить доработку РРО.

В то же время, при невозможности доработки надлежащим образом зарегистрированных РРО, которые уже находятся в эксплуатации, такие РРО могут использоваться субъектами хозяйствования до завершения срока, установленного нормативно-правовыми документами по ведению Реестра РРО, при обязательном переводе таких РРО во вторую часть Реестра РРО как тех, что не разрешены к первичной регистрации.

Таким образом, QR-код в фискальном чеке не указывается только в случае невозможности доработки надлежащим образом зарегистрированных РРО. В свою очередь, такие РРО могут использоваться только до окончания срока их службы, указанного в эксплуатационной документации. Срок службы РРО устанавливается производителем (поставщиком), который гарантирует работоспособность таких РРО в течение указанного периода.

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