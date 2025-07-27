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Туреччина зафіксувала екстремальну спеку — через +50,5 країну накрили масштабні лісові пожежі, відео

10:02, 27 липня 2025
У Туреччині вперше в історії зафіксували рекордну для Європи температуру +50,5 °C, яка спричинила масштабні пожежі та загибель людей на тлі хвилі аномальної спеки в регіоні.
Туреччина зафіксувала екстремальну спеку — через +50,5 країну накрили масштабні лісові пожежі, відео
Фото: turkiyetoday.com
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У Туреччині 26 липня було зафіксовано новий історичний температурний рекорд для Європи. Як повідомила Державна метеорологічна служба Туреччини, термометри показали +50,5 °C. Цей показник зафіксували в районі Сілопі провінції Ширнак.

Цей показник перевищив попередній рекорд для континентальної Європи — +48,8 °C, який було зафіксовано в Сицилії (Італія) у серпні 2021 року.

До цього найвищою офіційною температурою в континентальній Європі вважалася +48 °C, зафіксована 10 липня 1977 року в Афінах та Елефсіні (Греція).

За даними турецьких метеорологів, у п’ятницю температура перевищила +40 °C одразу в 31 провінції країни. Показники вимірювалися на висоті 2 метрів над рівнем землі в затінених умовах. Загалом температура по країні була на 6–12 градусів вище за сезонну норму.

Найспекотніше було не лише в Ширнаку, а й у таких провінціях як Мардін, Сіїрт, Шанлиурфа, Батман, Діярбакир, Газіантеп, Анталья, Ізмір, Адана, Мерсін, Малатья та інших.

Аномальна спека спричинила масштабні лісові пожежі на сході Анталії та в околицях міста Бурса.

За попередніми даними, загинуло понад 13 людей, серед них – щонайменше 10 пожежників і волонтерів. Вогонь наближається до житлових кварталів. Триває евакуація та гасіння. Про це повідомляє Тurkiye Тoday.

Офіційні особи наголошують на непередбачуваному характері пожежі, спричиненої сильним вітром. Деякі села довелося евакуювати. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі повідомив, що 26 липня по всій країні активно боролися з 76 пожежами — 28 у лісових та 48 у сільських районах.

Попри те, що більша частина Туреччини географічно розташована в Азії, країна входить до європейського регіону Всесвітньої метеорологічної організації (Регіон VI), куди також включені частини Близького Сходу (Ізраїль, Сирія) та Гренландія. Саме тому новий температурний рекорд вважається європейським.

Європа, Азія, США та Близький Схід переживають хвилю надзвичайної спеки. За даними Copernicus, температура поверхні Середземного моря, включно з Егейським, перевищує середню за 1992−2020 роки на 3 °C. Синоптики попереджають про продовження екстремальної погоди.

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Туреччина

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