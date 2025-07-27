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Турция зафиксировала экстремальную жару - через +50,5 страну накрыли масштабные лесные пожары, видео

10:02, 27 июля 2025
В Турции впервые в истории зафиксировали рекордную для Европы температуру +50,5 °C, которая повлекла за собой масштабные пожары и гибель людей на фоне волны аномальной жары в регионе.
Турция зафиксировала экстремальную жару - через +50,5 страну накрыли масштабные лесные пожары, видео
Фото: turkiyetoday.com
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В Турции 26 июля зафиксирован новый исторический температурный рекорд для Европы. Как сообщила Государственная метеорологическая служба Турции, термометры показали +50,5 °C. Показатель был зарегистрирован в районе Силопи провинции Шырнак.

Этот результат превзошел предыдущий рекорд для континентальной Европы — +48,8 °C, установленный в Сицилии (Италия) в августе 2021 года.

До этого самой высокой официально признанной температурой в континентальной Европе считались +48 °C, зафиксированные 10 июля 1977 года в Афинах и Элефсине (Греция).

По данным турецких метеорологов, в пятницу температура превысила +40 °C сразу в 31 провинции страны. Измерения проводились на высоте 2 метров над землей в тени. В целом температура по стране была на 6–12 градусов выше сезонной нормы.

Особенно жарко было не только в Шырнаке, но и в таких провинциях, как Мардин, Сиирт, Шанлыурфа, Батман, Диярбакыр, Газиантеп, Анталья, Измир, Адана, Мерсин, Малатья и других.

Аномальная жара вызвала масштабные лесные пожары на востоке Антальи и в окрестностях города Бурса.

По предварительным данным, погибло более 13 человек, среди них — не менее 10 пожарных и добровольцев. Пламя подбирается к жилым районам, продолжается эвакуация и тушение огня. Об этом сообщает Türkiye Today.

Официальные лица подчеркивают непредсказуемый характер пожаров, усилившихся из-за сильного ветра. Некоторые деревни пришлось эвакуировать. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что 26 июля по всей стране активно боролись с 76 пожарами — 28 в лесных массивах и 48 в сельской местности.

Несмотря на то, что большая часть Турции географически находится в Азии, страна входит в европейский регион Всемирной метеорологической организации (Регион VI), в который также входят части Ближнего Востока (Израиль, Сирия) и Гренландия. Именно поэтому новый температурный рекорд считается европейским.

Европа, Азия, США и Ближний Восток переживают волну экстремальной жары. По данным Copernicus, температура поверхности Средиземного моря, включая Эгейское, превышает среднюю за 1992–2020 годы на 3 °C. Синоптики предупреждают о продолжении экстремальных погодных умов.

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Турция

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