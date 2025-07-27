В Китае задержали супругов, продававших кирпичи с Великой Китайской стены

Злоумышленники выставили на онлайн-продажу по меньшей мере 100 исторических кирпичей времен династии Мин, каждый — по 14 долларов.

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В Китае полиция города Линьфэнь пресекла торговлю кирпичами с Великой Китайской стены — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Guancha.

Правоохранительные органы задержали супругов из деревни Бэйчжунхуан, которые продавали исторические строительные материалы на онлайн-платформе. За один кирпич просили около 14 долларов без учета доставки. По предварительным данным, им удалось реализовать как минимум 100 таких «товаров».

Речь идет о кирпичах, предположительно снятых с участка Великой Китайской стены, построенного во времена династии Мин (1368–1644 годы). Таким образом, возраст этих материалов превышает 400 лет. Некоторые покупатели оставляли положительные отзывы, отмечая, что кирпичи действительно «старинные» и что они намерены приобрести еще.

На данный момент не сообщается, какое именно наказание грозит злоумышленникам, однако в Китае незаконное вмешательство в объекты культурного наследия считается серьезным преступлением и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Онлайн-платформа, на которой велась торговля, пообещала разобраться в ситуации и, в случае подтверждения фактов, удалить товар и заблокировать магазин. Местное управление по вопросам культуры и туризма также заявило, что взяло дело на контроль и проводит проверку.

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