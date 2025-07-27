Практика судов
  1. В мире

В Китае задержали супругов, продававших кирпичи с Великой Китайской стены

12:08, 27 июля 2025
Злоумышленники выставили на онлайн-продажу по меньшей мере 100 исторических кирпичей времен династии Мин, каждый — по 14 долларов.
В Китае задержали супругов, продававших кирпичи с Великой Китайской стены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае полиция города Линьфэнь пресекла торговлю кирпичами с Великой Китайской стены — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Guancha.

Правоохранительные органы задержали супругов из деревни Бэйчжунхуан, которые продавали исторические строительные материалы на онлайн-платформе. За один кирпич просили около 14 долларов без учета доставки. По предварительным данным, им удалось реализовать как минимум 100 таких «товаров».

Речь идет о кирпичах, предположительно снятых с участка Великой Китайской стены, построенного во времена династии Мин (1368–1644 годы). Таким образом, возраст этих материалов превышает 400 лет. Некоторые покупатели оставляли положительные отзывы, отмечая, что кирпичи действительно «старинные» и что они намерены приобрести еще.

На данный момент не сообщается, какое именно наказание грозит злоумышленникам, однако в Китае незаконное вмешательство в объекты культурного наследия считается серьезным преступлением и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Онлайн-платформа, на которой велась торговля, пообещала разобраться в ситуации и, в случае подтверждения фактов, удалить товар и заблокировать магазин. Местное управление по вопросам культуры и туризма также заявило, что взяло дело на контроль и проводит проверку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служебное жилье – это не вознаграждение «за выслугу»: Елена Шуляк заявила, что законопроект об отмене Жилищного кодекса является требованием ЕС

Верховная Рада приняла законопроект об отмене Жилищного кодекса за основу, поскольку он является «маяком» среди требований ЕС, несмотря на замечания СБУ и Службы внешней разведки относительно рисков для получения служебного жилья военнослужащими.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект об установлении признаков наличия трудовых отношений

Одним из признаков будет считаться систематическая выплата лицу, выполняющему работу или оказывающему услуги, вознаграждения, составляющего не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы или оказываются услуги.

Законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы — КУС ВС

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

Сотрудникам НАБУ предлагается запретить выезд за границу, кроме служебных командировок — что и так запрещено правилами пересечения границы

Президентский законопроект 13533 о НАБУ и САП поручает Кабмину и НАБУ внести изменения, запрещающие сотрудникам НАБУ выезжать за границу, за исключением служебных командировок, однако согласно решению СНБО от 2023 года должностным лицам уже запрещен выезд за границу – за исключением служебных командировок и лечения.

Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду