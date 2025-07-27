Практика судов
  1. В Украине

В Киеве собака бойцовской породы напала на женщину в сквере — полиция начала расследование

10:20, 27 июля 2025
Во время выгула бойцовский пес напал на джек-рассела и его владелицу, нанеся женщине серьезные травмы.
В Киеве собака бойцовской породы напала на женщину в сквере — полиция начала расследование
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепровском районе Киева произошел чрезвычайный инцидент — на пожилую женщину напала собака породы кане-корсо. Как сообщили в полиции, происшествие случилось в одном из скверов района.

По предварительным данным, 63-летняя киевлянка выгуливала своего джек-рассела, когда один из двух кане-корсо, которые также находились в сквере с другой женщиной, внезапно сорвался с поводка и набросился на ее собаку.

Пытаясь защитить питомца, женщина упала и получила укус пса, в результате чего получила рваные раны плеча. Кроме того, при падении она сломала ногу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает общественные или исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудникам НАБУ предлагается запретить выезд за границу, кроме служебных командировок — что и так запрещено правилами пересечения границы

Президентский законопроект 13533 о НАБУ и САП поручает Кабмину и НАБУ внести изменения, запрещающие сотрудникам НАБУ выезжать за границу, за исключением служебных командировок, однако согласно решению СНБО от 2023 года должностным лицам уже запрещен выезд за границу – за исключением служебных командировок и лечения.

Работники аппаратов судов и помощники судей рассказали о неофициальных доплатах от судей – опрос

Похоже, что к таким чрезвычайным мерам прибегают далеко не все судьи местных и апелляционных судов.

Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.

Тестирование на знание истории украинской государственности успешно сдали 7 239 кандидатов и судей

Следующий этап – тестирование на знание норм права, начнется с 5 августа.

Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа

К тестированию допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду