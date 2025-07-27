В Киеве собака бойцовской породы напала на женщину в сквере — полиция начала расследование

Во время выгула бойцовский пес напал на джек-рассела и его владелицу, нанеся женщине серьезные травмы.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Днепровском районе Киева произошел чрезвычайный инцидент — на пожилую женщину напала собака породы кане-корсо. Как сообщили в полиции, происшествие случилось в одном из скверов района.

По предварительным данным, 63-летняя киевлянка выгуливала своего джек-рассела, когда один из двух кане-корсо, которые также находились в сквере с другой женщиной, внезапно сорвался с поводка и набросился на ее собаку.

Пытаясь защитить питомца, женщина упала и получила укус пса, в результате чего получила рваные раны плеча. Кроме того, при падении она сломала ногу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает общественные или исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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