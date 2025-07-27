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У Києві собака бійцівської породи напав на жінку у сквері — поліція розпочала розслідування

10:20, 27 липня 2025
Під час вигулу бійцівський пес напав на джек-рассела та його власницю, завдавши жінці серйозних травм.
У Києві собака бійцівської породи напав на жінку у сквері — поліція розпочала розслідування
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Дніпровському районі Києві сталася надзвичайна подія — на літню жінку напав собака породи кане-корсо. Як повідомили у поліції, інцидент стався в одному зі скверів району.

За попередніми даними, 63-річна киянка вигулювала свого джек-рассела, коли один із двох кане-корсо, які також перебували у сквері з іншою жінкою, раптово зірвався з повідка та накинувся на її собаку.

Намагаючись захистити улюбленця, жінка впала та отримала укус пса, що спричинив рвані рани плеча. Також унаслідок падіння вона зламала ногу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає громадські або виправні роботи, обмеження волі чи позбавлення волі строком до двох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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