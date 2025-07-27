Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Росії – держсекретар США Марко Рубіо

Трамп втрачає терпіння через безрезультатність діалогу з Росією щодо завершення війни в Україні.

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Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від РФ кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

Зокрема, Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з Путіним, які ні до чого не привели.

«Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця», — зазначив він.

«Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови», – додав Рубіо.

Він зазначив, що американський лідер багато засвоїв з розуміння людської природи й поведінки, адже протягом 40 чи 50 років він мав справу з «найжорстокішими людьми у бізнесі».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів.

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