Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Дональд Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше оголошеного ним строку.

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США не виключають можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії, і це може статися до завершення оголошеного 50-денного терміну. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Можливо, нам доведеться ввести вторинні санкції", - заявив Трамп.

Раніше Трамп заявив, а речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що, якщо врегулювання війни в Україні не вдасться досягти протягом 50 днів, США введуть 100% мита й вторинні санкції щодо РФ.

Нагадаємо, що глава Мінфіну США закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Росії слідом за США.

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