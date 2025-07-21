Практика судів
  1. У світі

Глава Мінфіну США закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Росії слідом за США

17:17, 21 липня 2025
Скотт Бессент закликав європейських союзників долучитися до запровадження вторинних тарифів проти Росії, якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено в США.
Глава Мінфіну США закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Росії слідом за США
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав європейських союзників долучитися до запровадження вторинних тарифів проти Росії, якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено в США. Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC.

Бессент зазначив, що у Вашингтоні наразі не визначилися з точним терміном введення нових обмежень — це може бути 10, 30 чи 50 днів. Але, за його словами, «будь-яка країна, яка купуватиме російську нафту, що перебуває під санкції, буде обкладена вторинними тарифами до 100%».

Він також підкреслив, що Сенат США погоджується з президентом країни Дональдом Трампом у тому, що тарифи можуть бути дієвим інструментом досягнення політичних цілей.

«Це революційно. Президент Трамп змінив саму суть дискусії. І я закликаю наших європейських партнерів, які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми таки запровадимо ці вторинні тарифи», — наголосив Бессент.

Зазначимо, що США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ.

Водночас Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроєкті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземні експерти забезпечили об’єктивність і неупередженість відбору членів ВРП та ВККС – Вища рада правосуддя

Досвід роботи Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС у ВРП визнали успішним.

В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».

Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду