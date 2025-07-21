Глава Мінфіну США закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Росії слідом за США

Скотт Бессент закликав європейських союзників долучитися до запровадження вторинних тарифів проти Росії, якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено в США.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав європейських союзників долучитися до запровадження вторинних тарифів проти Росії, якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено в США. Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC.

Бессент зазначив, що у Вашингтоні наразі не визначилися з точним терміном введення нових обмежень — це може бути 10, 30 чи 50 днів. Але, за його словами, «будь-яка країна, яка купуватиме російську нафту, що перебуває під санкції, буде обкладена вторинними тарифами до 100%».

Він також підкреслив, що Сенат США погоджується з президентом країни Дональдом Трампом у тому, що тарифи можуть бути дієвим інструментом досягнення політичних цілей.

«Це революційно. Президент Трамп змінив саму суть дискусії. І я закликаю наших європейських партнерів, які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми таки запровадимо ці вторинні тарифи», — наголосив Бессент.

Зазначимо, що США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ.

Водночас Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроєкті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.