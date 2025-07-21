В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб, зростає кількість добровольців – Веніславський

Українці самі йдуть до війська, добровольців удвічі більше.

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В Україні щомісяця до лав Збройних Сил мобілізують до 30 тисяч осіб, а кількість добровольців невпинно зростає. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, мобілізація відбувається відповідно до планів, затверджених Генеральним штабом Збройних Сил України. Водночас активно розвивається система рекрутингу, що сприяє залученню громадян до військової служби на добровільній основі. Якщо раніше частка добровольців становила лише 5%, то нині вона перевищує 10% і продовжує зростати.

«Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз – понад 10%, і ця цифра постійно зростає», — зазначив Веніславський.

Він також підкреслив, що війна, яка триває вже три з половиною роки, є безпрецедентною за своєю складністю для сучасного світу. «Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже 100 років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того», — додав депутат.

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