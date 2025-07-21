В Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек, растет количество добровольцев – Вениславский

Украинцы сами идут в армию, добровольцев вдвое больше.

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В Украине ежемесячно в ряды Вооруженных Сил мобилизуют до 30 тысяч человек, а количество добровольцев неуклонно растет. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, мобилизация происходит в соответствии с планами, утвержденными Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. В то же время активно развивается система рекрутинга, что способствует привлечению граждан к военной службе на добровольной основе. Если раньше доля добровольцев составляла всего 5%, то сейчас она превышает 10% и продолжает расти.

«Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас - более 10%, и эта цифра постоянно растет», - отметил Вениславский.

Он также подчеркнул, что война, которая длится уже три с половиной года, является беспрецедентной по своей сложности для современного мира. «Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные Силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти 100 лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому», - добавил депутат.

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