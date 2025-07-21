Пограничные земли для инфраструктуры обороны — исключительно государственная собственность, — Большая Палата ВС

Земли пограничной полосы вдоль государственной границы Украины, которые используются для обустройства инженерно-технических сооружений, могут находиться только в государственной собственности – БП ВС.

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Большая Палата Верховного Суда указала, что земельные участки в пределах приграничной полосы шириной 30–50 метров вдоль государственной границы Украины, которые используются для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, являются землями обороны и могут находиться исключительно в государственной собственности.

Такой вывод суд сделал в деле по иску прокурора, который оспаривал передачу государственных земель в коммунальную собственность одного из сельсоветов. Прокурор утверждал, что такие земельные участки частично расположены в пределах приграничной полосы, установленной вдоль государственной границы Украины, что свидетельствует о принадлежности этих земельных участков в части наложения к землям обороны, которые могут находиться только в государственной собственности и не подлежат передаче в коммунальную собственность, а также на которые установлен специальный режим использования.

Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что нахождение участка в пределах приграничной полосы не подтверждает его принадлежности к землям обороны и не влияет на его целевое назначение. Однако Большая Палата с таким подходом не согласилась.

ВС подчеркнул: законодатель определил как правовой режим земельных участков в пределах приграничной полосы, так и специальный правовой режим земельных участков в пределах приграничной полосы шириной 30–50 метров вдоль линии государственной границы — для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, просек, коммуникаций и т. п.

Разместив соответствующие нормы о земельных участках в пределах приграничной полосы шириной 30–50 метров вдоль линии государственной границы в статье 77 «Земли обороны» Земельного кодекса Украины и определив цель выделения такой категории земель — обеспечение национальной безопасности и обороны, соблюдение режима государственной границы — законодатель отнес эти участки к землям обороны, для которых предусмотрен особый режим использования.

Следовательно, земли приграничной полосы шириной 30–50 метров вдоль линии государственной границы относятся к землям обороны и используются для обеспечения деятельности Госпогранслужбы Украины, в частности для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений, пограничных знаков, просек, коммуникаций и других объектов. Эти земли имеют особый правовой режим, установленный законодательством, и используются с ограничениями, предусмотренными для обеспечения национальной безопасности и обороны государства на границе.

Другие земельные участки в пределах приграничной полосы, которые не используются для размещения приграничной инженерной инфраструктуры и не подлежат обязательному отведению в постоянное пользование воинским частям Госпогранслужбы Украины, то есть имеют другой правовой режим и не относятся к землям обороны, могут находиться в коммунальной и частной собственности.

Таким образом, в этом деле прокурор должен доказать, какая именно площадь земельных участков и в каких границах накладывается на 50-метровую полосу вдоль границы. Защитить право без установления полных сведений о спорных земельных участках и их идентификации невозможно.

Постановление БП ВС от 2 июля 2025 года по делу № 902/122/24 (производство № 12-15гс25).

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