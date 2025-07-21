Как вернуться на службу после СЗЧ и что с уголовной ответственностью – объяснение

До 30 августа дезертиры могут добровольно вернуться в свою или другую часть.

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В Украине действует упрощенный механизм возвращения на военную службу для тех, кто самовольно оставил части (СВЧ) или дезертировал. Эта возможность позволяет восстановить службу, контракт и льготы. Вот ключевые детали процедуры, которая действует до 30 августа 2025 года:

Кто может вернуться:

Механизм касается военнослужащих:

- которые самовольно оставили части или дезертировали до 10 мая 2025 года;

- чья служба была приостановлена на момент возвращения в батальоны резерва;

- которые добровольно обратились в соответствующие учреждения до 30 августа 2025 года.

Что происходит после возвращения:

В течение 72 часов после возвращения:

- возобновляется военная служба и действие контракта;

- восстанавливаются выплаты денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения;

- возвращаются льготы и социальные гарантии.

Командир может разрешить продолжение службы, даже если есть уголовное производство.

Процедура возвращения:

До 30 августа 2025 года нужно:

- обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП) ВСУ, батальон резерва, ГБР или Нацполицию, заявив о желании служить;

- или подать рапорт через приложение «Армия+», где проверят данные и документы.

После подтверждения в «Армия+» предоставляется 24 часа для прибытия в ВСП, получения предписания и направления в батальон резерва.

Выбор воинской части:

Военнослужащий может вернуться в свою или другую часть. В батальоне резерва помогут оформить ходатайство к следователю, прокурору или суду по выбору места службы.

Уголовная ответственность:

Если СЗЧ совершено впервые, добровольное возвращение может освободить от уголовной ответственности. В батальоне резерва можно проверить данные в ЕРДР. Если сведения есть:

- получить согласие командира на продолжение службы;

- подать ходатайство следователю, прокурору или суду о возвращении на службу.

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