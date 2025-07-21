Практика судов
  1. В Украине

Как вернуться на службу после СЗЧ и что с уголовной ответственностью – объяснение

21:18, 21 июля 2025
До 30 августа дезертиры могут добровольно вернуться в свою или другую часть.
Как вернуться на службу после СЗЧ и что с уголовной ответственностью – объяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действует упрощенный механизм возвращения на военную службу для тех, кто самовольно оставил части (СВЧ) или дезертировал. Эта возможность позволяет восстановить службу, контракт и льготы. Вот ключевые детали процедуры, которая действует до 30 августа 2025 года:

Кто может вернуться:

Механизм касается военнослужащих:

- которые самовольно оставили части или дезертировали до 10 мая 2025 года;

- чья служба была приостановлена на момент возвращения в батальоны резерва;

- которые добровольно обратились в соответствующие учреждения до 30 августа 2025 года.

Что происходит после возвращения:

В течение 72 часов после возвращения:

- возобновляется военная служба и действие контракта;

- восстанавливаются выплаты денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения;

- возвращаются льготы и социальные гарантии.

Командир может разрешить продолжение службы, даже если есть уголовное производство.

Процедура возвращения:

До 30 августа 2025 года нужно:

- обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП) ВСУ, батальон резерва, ГБР или Нацполицию, заявив о желании служить;

- или подать рапорт через приложение «Армия+», где проверят данные и документы.

После подтверждения в «Армия+» предоставляется 24 часа для прибытия в ВСП, получения предписания и направления в батальон резерва.

Выбор воинской части:

Военнослужащий может вернуться в свою или другую часть. В батальоне резерва помогут оформить ходатайство к следователю, прокурору или суду по выбору места службы.

Уголовная ответственность:

Если СЗЧ совершено впервые, добровольное возвращение может освободить от уголовной ответственности. В батальоне резерва можно проверить данные в ЕРДР. Если сведения есть:

- получить согласие командира на продолжение службы;

- подать ходатайство следователю, прокурору или суду о возвращении на службу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные уголовная ответственность ТЦК СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса

По его словам, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

В НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ, работу которого курировал экс-охранник Януковича

В СБУ заявили, что сообщали руководству НАБУ о рисках, но руководство Бюро не отреагировало – в то же время в НАБУ заявили, что обращались в СБУ по поводу соответствующего сотрудника.

Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду