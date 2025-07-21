Как вернуться на службу после СЗЧ и что с уголовной ответственностью – объяснение

В Украине действует упрощенный механизм возвращения на военную службу для тех, кто самовольно оставил части (СВЧ) или дезертировал. Эта возможность позволяет восстановить службу, контракт и льготы. Вот ключевые детали процедуры, которая действует до 30 августа 2025 года:
Кто может вернуться:
Механизм касается военнослужащих:
- которые самовольно оставили части или дезертировали до 10 мая 2025 года;
- чья служба была приостановлена на момент возвращения в батальоны резерва;
- которые добровольно обратились в соответствующие учреждения до 30 августа 2025 года.
Что происходит после возвращения:
В течение 72 часов после возвращения:
- возобновляется военная служба и действие контракта;
- восстанавливаются выплаты денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения;
- возвращаются льготы и социальные гарантии.
Командир может разрешить продолжение службы, даже если есть уголовное производство.
Процедура возвращения:
До 30 августа 2025 года нужно:
- обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП) ВСУ, батальон резерва, ГБР или Нацполицию, заявив о желании служить;
- или подать рапорт через приложение «Армия+», где проверят данные и документы.
После подтверждения в «Армия+» предоставляется 24 часа для прибытия в ВСП, получения предписания и направления в батальон резерва.
Выбор воинской части:
Военнослужащий может вернуться в свою или другую часть. В батальоне резерва помогут оформить ходатайство к следователю, прокурору или суду по выбору места службы.
Уголовная ответственность:
Если СЗЧ совершено впервые, добровольное возвращение может освободить от уголовной ответственности. В батальоне резерва можно проверить данные в ЕРДР. Если сведения есть:
- получить согласие командира на продолжение службы;
- подать ходатайство следователю, прокурору или суду о возвращении на службу.
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