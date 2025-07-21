Як повернутися на службу після СЗЧ і що з кримінальною відповідальністю – пояснення

В Україні діє спрощений механізм повернення на військову службу для тих, хто самовільно залишив частини (СЗЧ) або дезертирував. Ця можливість дозволяє відновити службу, контракт і пільги. Ось ключові деталі процедури, яка діє до 30 серпня 2025 року:
Хто може повернутися:
Механізм стосується військовослужбовців:
Що відбувається після повернення:
Протягом 72 годин після повернення:
Командир може дозволити продовження служби, навіть якщо є кримінальне провадження.
Процедура повернення:
До 30 серпня 2025 року потрібно:
Після підтвердження в «Армія+» надається 24 години для прибуття до ВСП, отримання припису та направлення до батальйону резерву.
Вибір військової частини:
Військовослужбовець може повернутися до своєї або іншої частини. У батальйоні резерву допоможуть оформити клопотання до слідчого, прокурора чи суду щодо вибору місця служби.
Кримінальна відповідальність:
Якщо СЗЧ скоєно вперше, добровільне повернення може звільнити від кримінальної відповідальності. У батальйоні резерву можна перевірити дані в ЄРДР. Якщо відомості є:
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