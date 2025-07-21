Як повернутися на службу після СЗЧ і що з кримінальною відповідальністю – пояснення

До 30 серпня дезертири можуть добровільно повернутися до своєї або іншої частини.

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В Україні діє спрощений механізм повернення на військову службу для тих, хто самовільно залишив частини (СЗЧ) або дезертирував. Ця можливість дозволяє відновити службу, контракт і пільги. Ось ключові деталі процедури, яка діє до 30 серпня 2025 року:

Хто може повернутися:

Механізм стосується військовослужбовців:

які самовільно залишили частини чи дезертирували до 10 травня 2025 року;

чия служба була призупинена на момент повернення до батальйонів резерву;

які добровільно звернулися до відповідних установ до 30 серпня 2025 року.

Що відбувається після повернення:

Протягом 72 годин після повернення:

поновлюється військова служба та дія контракту;

відновлюються виплати грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення;

повертаються пільги та соціальні гарантії.

Командир може дозволити продовження служби, навіть якщо є кримінальне провадження.

Процедура повернення:

До 30 серпня 2025 року потрібно:

звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ, батальйону резерву, ДБР або Нацполіції, заявивши про бажання служити;

або подати рапорт через застосунок «Армія+», де перевірять дані та документи.

Після підтвердження в «Армія+» надається 24 години для прибуття до ВСП, отримання припису та направлення до батальйону резерву.

Вибір військової частини:

Військовослужбовець може повернутися до своєї або іншої частини. У батальйоні резерву допоможуть оформити клопотання до слідчого, прокурора чи суду щодо вибору місця служби.

Кримінальна відповідальність:

Якщо СЗЧ скоєно вперше, добровільне повернення може звільнити від кримінальної відповідальності. У батальйоні резерву можна перевірити дані в ЄРДР. Якщо відомості є:

отримати згоду командира на продовження служби;

подати клопотання до слідчого, прокурора чи суду про повернення на службу.

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