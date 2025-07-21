Практика судів
  1. В Україні

Як повернутися на службу після СЗЧ і що з кримінальною відповідальністю – пояснення

21:18, 21 липня 2025
До 30 серпня дезертири можуть добровільно повернутися до своєї або іншої частини.
Як повернутися на службу після СЗЧ і що з кримінальною відповідальністю – пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діє спрощений механізм повернення на військову службу для тих, хто самовільно залишив частини (СЗЧ) або дезертирував. Ця можливість дозволяє відновити службу, контракт і пільги. Ось ключові деталі процедури, яка діє до 30 серпня 2025 року:

Хто може повернутися:

Механізм стосується військовослужбовців:

  • які самовільно залишили частини чи дезертирували до 10 травня 2025 року;
  • чия служба була призупинена на момент повернення до батальйонів резерву;
  • які добровільно звернулися до відповідних установ до 30 серпня 2025 року.

Що відбувається після повернення:

Протягом 72 годин після повернення:

  • поновлюється військова служба та дія контракту;
  • відновлюються виплати грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення;
  • повертаються пільги та соціальні гарантії.

Командир може дозволити продовження служби, навіть якщо є кримінальне провадження.

Процедура повернення:

До 30 серпня 2025 року потрібно:

  • звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ, батальйону резерву, ДБР або Нацполіції, заявивши про бажання служити;
  • або подати рапорт через застосунок «Армія+», де перевірять дані та документи.

Після підтвердження в «Армія+» надається 24 години для прибуття до ВСП, отримання припису та направлення до батальйону резерву.

Вибір військової частини:

Військовослужбовець може повернутися до своєї або іншої частини. У батальйоні резерву допоможуть оформити клопотання до слідчого, прокурора чи суду щодо вибору місця служби.

Кримінальна відповідальність:

Якщо СЗЧ скоєно вперше, добровільне повернення може звільнити від кримінальної відповідальності. У батальйоні резерву можна перевірити дані в ЄРДР. Якщо відомості є:

  • отримати згоду командира на продовження служби;
  • подати клопотання до слідчого, прокурора чи суду про повернення на службу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові кримінальна відповідальність ТЦК СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу

За його словами, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

У НАБУ прокоментували затримання СБУ співробітника ЦА НАБУ, роботу якого курував екс-охоронець Януковича

У СБУ заявили, що повідомляли керівництво НАБУ про ризики, але керівництво Бюро не відреагувало – водночас у НАБУ заявили, що зверталися до СБУ стосовно відповідного співробітника.

Іноземні експерти забезпечили об’єктивність і неупередженість відбору членів ВРП та ВККС – Вища рада правосуддя

Досвід роботи Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС у ВРП визнали успішним.

В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».

Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду