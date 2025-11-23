  1. У світі

Президент Словаччини Пеллегріні пропонує заборонити соцмережі для дітей до 13 років

18:07, 23 листопада 2025
Пеллегріні пропонує заборону соцмереж для дітей до 13 років, а до 15 — лише за згодою батьків.
Президент Словаччини Пеллегріні пропонує заборонити соцмережі для дітей до 13 років
Фото: Getty Images
Президент Словаччини Петер Пеллегріні закликав розпочати професійну дискусію про вікові обмеження на використання дітьми соціальних мереж, цитує Канцелярія президента Словацької Республіки.

Пеллегріні наголосив на негативному впливі соцмереж на психічне здоров’я молоді: «Ви бачили, що робить з молодими людьми нова цифрова епоха – скільки тривоги їм створюють соціальні мережі».

«Щоб, за прикладом розвинених країн, розпочати на високому професійному рівні дискусію про можливу заборону використання соціальних мереж дітьми, наприклад, до 13 років, і, скажімо, до 15 років за згодою батьків», — сказав президент.

Він назвав таке рішення «великим викликом для політичної сцени», але переконаний, що це буде правильним кроком.

