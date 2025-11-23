Президент Словакии Пеллегрини предлагает запретить соцсети для детей до 13 лет

Пеллегрини предлагает запретить соцсети для детей до 13 лет, а до 15 — только с согласия родителей.

Фото: Getty Images

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал начать профессиональную дискуссию о возрастных ограничениях на использование детьми социальных сетей, цитирует Канцелярия президента Словацкой Республики.

Пеллегрини подчеркнул негативное влияние соцсетей на психическое здоровье молодежи: «Вы видели, что делает с молодыми людьми новая цифровая эпоха — сколько тревоги им создают социальные сети».

«Чтобы, по примеру развитых стран, начать на высоком профессиональном уровне дискуссию о возможном запрете использования социальных сетей детьми, например, до 13 лет, и, скажем, до 15 лет с согласия родителей», — сказал президент.

Он назвал такое решение «большим вызовом для политической сцены», но убежден, что это будет правильным шагом.

