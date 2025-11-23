Більшість українських пріоритетів враховано у поточній редакції плану миру США – Умєров

Умєров подякував США за врахування зауважень України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що поточна редакція документа, який узгоджується зі США, хоча й на завершальному етапі, уже враховує більшість ключових українських пріоритетів.

«Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів», – зазначив Умєров, додаючи: «Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі».

Додамо, Володимир Зеленський раніше заявив, що «американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України».

