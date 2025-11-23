  1. В Украине
Большинство украинских приоритетов учтено в текущей редакции плана мира США – Умеров

16:55, 23 ноября 2025
Умеров поблагодарил США за учет замечаний Украины.
Большинство украинских приоритетов учтено в текущей редакции плана мира США – Умеров
Фото: УП
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что текущая редакция документа, который согласовывается с США, хотя и находится на завершающем этапе, уже учитывает большинство ключевых украинских приоритетов.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», – отметил Умеров, добавив: «Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе».

Добавим, Владимир Зеленский ранее заявил, что «американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины».

