Большинство украинских приоритетов учтено в текущей редакции плана мира США – Умеров

Умеров поблагодарил США за учет замечаний Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что текущая редакция документа, который согласовывается с США, хотя и находится на завершающем этапе, уже учитывает большинство ключевых украинских приоритетов.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», – отметил Умеров, добавив: «Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе».

Добавим, Владимир Зеленский ранее заявил, что «американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины».

